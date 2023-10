Elezioni Trentino, Bhatti: “la comunità pakistana e non solo vota Lega”

StrettoWeb

“Il 22 ottobre 2023 gli stranieri, in particolare la comunità pakistana residente in provincia di Trento, sosterranno pienamente il partito Lega Salvini Premier e i candidati da lui designati”. Lo scrive in una nota il presidente e fondatore di “Voce dei senza voce”, Shabaz Bhatti, che ha organizzato un incontro con il candidato Denis Paoli, consigliere provinciale e regionale uscente della Lega. “All’incontro – si legge nella nota- hanno partecipato i rappresentanti esteri residenti a Trento, tra cui Pakistan, India, Bangladesh e Africa”.

Paoli, ha affermato che “se il partito vincesse le prossime elezioni provinciali del 22 ottobre 2023, lavoreremo in modo migliore per il benessere e il miglioramento della provincia e di tutti gli stranieri che vivono in essa”. Secondo Bhatti, “Denis Paoli e il suo partito manterranno la loro promessa dopo aver vinto le prossime elezioni provinciali e risolveranno in via prioritaria i problemi degli stranieri che vivono nella provincia di Trento”.