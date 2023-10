StrettoWeb

Resta in calo l’affluenza alle urne in Trentino rispetto al 2018 anche se la distanza non è molta, circa 1,5 punti percentuale. In Alto Adige, alle ore 17, ha votato 52,2% dei 387.644 aventi diritto.

Nel 2018 furono invece solo il 50,5%. In Trentino si registra invece un lieve calo dal 38,7 al 37,15% rispetto alla tornata elettorale di cinque anni fa.