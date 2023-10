Elezioni in Svizzera: vince la destra con il 29% dei voti, calano i Verdi

StrettoWeb

La destra vince le elezioni politiche in Svizzera per il rinnovo del Parlamento con quasi il 29% dei voti. Stando alle prime proiezioni, la società svizzera di Radiotelevisione indica che il partito di destra dell’Unione Democratica del Centro, Udc, già primo partito del paese, è in crescita del 3,4% e supera i socialisti, secondo partito alla Camera bassa del Parlamento, che ottengono il 17% dei voti, mentre i due partiti ambientalisti registrano un calo consistente dei consensi.

Il Paese di 8,8 milioni di abitanti ha votato per tutti i 200 seggi nella Camera bassa del Consiglio nazionale e per tutti i 46 nella Camera alta del Consiglio degli Stati.