Elezioni Rosarno, affissioni abusive e “selvagge” di manifesti: interviene la Polizia, ora multe salatissime

StrettoWeb

Nella giornata di oggi, lunedì 9 ottobre, gli agenti del Comando di Polizia Locale, coordinati dal Comandante Lacquaniti, hanno iniziato una serie di controlli finalizzati al contrasto delle affissioni abusive e “selvagge” di manifesti di elettorali in vista delle elezioni comunali del 22 e 23 settembre. La Commissione Straordinaria, con delibera n. 96 del 26 settembre 2023, ha provveduto a disciplinare i profili di competenza delle modalità di effettuazione della propaganda elettorale, ai sensi delle norme previste dalla legge 4 aprile 1956 n. 212. In particolare, sono stati, con tale delibera, assegnati tre spazi, uno per ogni lista, “da destinare alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano con liste di candidati alla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale”.

Lo stesso Comandante della Polizia Locale, con avviso pubblicato sulla Home Page del Comune di Rosarno dedicata alla Elezioni aveva ricordato a tutti i candidati l’esistenza di tale disciplina, e che “i manifesti collocati al di fuori dei suddetti spazi verranno oscurati e la Polizia Locale provvederò a comminare le relative sanzioni ai trasgressori”. Così è stato: i manifesti sono stati oscurati e a breve partiranno le sanzioni da 431 euro a carico dei trasgressori ai sensi dell’art. 23 del Codice della Strada. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni, assicurano i Commissari Buda, Giannelli e Mancuso.