Elezioni Monza, Tajani: “è importante che tutti vadano a votare”

StrettoWeb

“Nel collegio di Monza e Brianza si vota per eleggere il senatore che dovrà prendere il posto di Silvio Berlusconi. E’ importante che tutti vadano a votare, che il maggior numero di cittadini esprima la propria idea e si scelga chi si ritiene più opportuno possa rappresentare Monza e la Brianza in Senato. Si vota anche a Foggia e in Trentino Alto Adige”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Mattino Cinque.

“Chi non va a votare fa decidere gli altri, quindi è giusto che si dedichino 10 minuti alla democrazia”, conclude Tajani.