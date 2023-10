Elezioni Monza, De Luca e Galliani finalmente si incontrano: “esiste veramente…”

StrettoWeb

Incontro casuale in centro a Monza per Cateno De Luca e Adriano Galliani. Dopo vari incontri saltati da parte dell’amministratore delegato del Monza calcio, finalmente c’è stato i due si vedono seppur per pochi secondi. “Nord e Sud finalmente uniti”, afferma sorridendo Galliani. “È la prima cosa sensata che dici in questa campagna elettorale“, gli ribatte De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord che poi sul proprio profilo facebook scrive: “incontri ravvicinati del terzo tipo … Galliani esiste veramente”.

I due sono in corsa per conquistare il seggio che fu di Silvio Berlusconi e si sfideranno, insieme a Marco Cappato, il 22 e 23 ottobre.