Elezioni Monza, Galliani assente al confronto tv con gli altri candidati: “ha fatto l’assenteista come in Senato”

Adriano Galliani diserta anche l’unico confronto televisivo con gli altri candidati alle elezioni suppletive per il collegio senatoriale che fu di Silvio Berlusconi previste per domenica e lunedì prossimi. Il candidato del centrosinistra Marco Cappato lo attacca: “ha fatto l’assenteista come quando era in Senato, in lui vi è un disprezzo delle regole del dibattito democratico”.

Mentre Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, afferma: ““mi dicono che stanno organizzando una puntata speciale di Chi l’ha visto? dedicata a Galliani”.