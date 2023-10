Elezioni Monza, De Luca chiude la campagna elettorale: “pronti a ribaltare un risultato già scritto” | FOTO

StrettoWeb

Dopo una dura e lunga campagna elettorale, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord ha chiuso la corsa per le elezioni suppletive di Monza del 22 e 23 ottobre nel quartiere San Rocco. “Sono legato a questo luogo perché qui mio padre ha vissuto da emigrato e ha fatto sacrifici lavorando come muratore per garantirci un futuro migliore nella nostra terra, a Fiumedinisi. Per noi questa competizione elettorale ha rappresentato l’ennesima sfida per riuscire a portare la nostra competenza oltre i confini della Sicilia. Mi sento di dirvi che le condizioni per ribaltare quello che sembrava un risultato già scritto ci sono tutte”, rimarca De Luca.

“Io sarei onorato e orgoglioso anche nel ricordo del sacrificio di mio padre e di quanti come mio padre hanno dovuto lasciare la loro terra con le valigie di cartone di poter rappresentare in Senato una terra che già di suo ha avuto la capacità di diventare una delle più grandi eccellenze produttive d’Europa. Vi immaginate cosa potrebbe diventare con un uomo come me, un manager della Pubblica Amministrazione a rappresentarla in Senato. Noi potremo imprimere una marcia in più. Contro il sistema partitico, contro ogni forma di apparato romano. Io ci sono e ci sarò sempre. Il vostro brianzolo meridionale. Vinciamo insieme”, conclude De Luca.