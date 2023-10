Elezioni Monza, scintille nel confronto tra De Luca e Cappato: “altro che candidato civico, tu rappresenti il sistema”

StrettoWeb

E’ andato in scena sotto l’Arengario a Monza, il confronto tra Cateno De Luca, candidato di Sud chiama Nord e Marco Cappato, candidato del Centro/Sinistra alle suppletive del prossimo 22 e 23 ottobre. “Il confronto è democrazia, ditelo ad Adriano Galliani, detto il coyote. Ringrazio Marco Cappato per aver partecipato oggi al confronto organizzato a Monza. Le distanze con lui rimangono, sui molti temi. Rispetto le sue, ma porto avanti le mie. Le droghe determinano il fine vita di migliaia di ragazzi”, rimarca De Luca.

“Ma non mi venga però a raccontare che lui è un candidato civico quando rappresenta il Sistema, rappresenta gli apparati che a Roma gestiscono il potere sulla pelle degli italiani. A testimonianza di questo, c’è il fatto che proprio il buon Cappato è sostenuto da 11 partiti. 11! Più di Galliani. Detto ciò, noi andiamo avanti grazie al calore di tutti quei cittadini che ci stanno sostenendo e che voteranno liberamente per noi. Noi facciamo parlare i fatti, sappiamo amministrate e lo abbiamo già dimostrato. Sapremo farlo anche in Brianza”, conclude De Luca.