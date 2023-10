Elezioni Monza, Cappato: “Schlein assente? Mia campagna elettorale è dal basso”

StrettoWeb

“Ho fatto la campagna elettorale con tutti quelli che hanno voluto farla, però penso sia giusto e coerente con l’impostazione della mia campagna il fatto che con il Pd, ma anche con le altre forze politiche che mi hanno sostenuto, la campagna l’abbiamo fatta con i militanti, i circoli, i sindaci”. Lo ha detto Marco Cappato, candidato del centrosinistra alle elezioni suppletive del 22 e 23 ottobre per il seggio senatoriale di Monza che fu di Silvio Berlusconi, a proposito dell’assenza della segretaria del Pd, Elly Schlein, in Brianza per sostenerlo.

“Non posso parlare per la segretaria del Pd però ritengo che questo metodo sia stato coerente per dare una risposta a quelle che sembravano essere le preoccupazioni iniziali, cioè di una candidatura imposta dall’alto, invece nella realtà di queste settimane si è rivelata al contrario una campagna elettorale realizzata dal basso, un risultato saggio e coerente con il metodo adottato”, ha aggiunto durante un confronto con il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il sindaco di Monza Paolo Pilotto.