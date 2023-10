Elezioni Monza: Galliani accetta, ci sarà il confronto con Cateno De Luca

StrettoWeb

“Eccoci al momento che tutti stavano aspettando! Il “Confronto sotto l’Arengario” a Monza: Cateno De Luca vs Adriano Galliani. Ho invitato personalmente Adriano Galliani a partecipare a questo momento di confronto. Venerdì 13 Ottobre, alle ore 18.30, sotto l’Arengario di Monza, assisterete a un confronto senza precedenti tra me e Adriano Galliani“, è quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina. “Auspico dall’inizio della campagna elettorale un confronto con Adriano Galliani sul programma che intende presentare agli elettori per la Brianza. Ho rivolto l’invito a lui perché a quanto pare viene considerato come il favorito e vorrei approfondire alcuni temi. Credo che un confronto aperto e trasparente tra candidati sia essenziale per consentire ai cittadini di prendere decisioni consapevoli. Voglio offrire a tutti gli elettori la possibilità di valutare attentamente le nostre proposte e i nostri obiettivi per la Brianza“, rimarca De Luca.

“In questo spirito, ho personalmente esteso l’invito ad Adriano Galliani per partecipare a un confronto pubblico. Sono certo che questo dialogo contribuirà a gettare luce sui temi chiave e a offrire una panoramica più completa delle idee e delle soluzioni che ciascuno di noi intende portare avanti per la Brianza. L’appuntamento è sotto l’Arengario di Monza venerdì 13 Ottobre alle ore 18.30! Non mancate, perché questa sfida si preannuncia spettacolare”, conclude Cateno De Luca.