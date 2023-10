Elezioni europee, Pregliasco: “ecco come andranno”

StrettoWeb

I partiti di maggioranza e di opposizione sono in fermento per preparare le liste per le Elezioni europee del 2024. Lorenzo Pregliasco di YouTrend, ospite della trasmissione Omnibus su La 7, ha illustrato il risultato delle sue analisi sui flussi elettorali: “gli schieramenti sono più o meno quelli di un anno fa, quelli delle elezioni di settembre 2022. Anzi oggi Fratelli d’Italia pesa un po di più rispetto a quello che aveva preso alle ultime elezioni politiche. Dal 26% oggi siamo intorno al 29%. Il Pd è di fatto in linea col risultato delle politiche ed è tra il 19 e il 20%. E questo non è affatto scontato perché il Pd era sceso molto al di sotto del risultato delle politiche. Del resto con la segreteria Schlein non abbiamo visto il partito andare molto al di sopra del risultato delle politiche”, evidenza Pregliasco.

“Con la segreteria Schlein non vediamo ancora una capacità espansiva ulteriore ma potrebbe esserci da qui alle Europee. Anche perché storicamente alle Europee l’affluenza è molto bassa al sud e questo potrebbe svantaggiare il M5S che è più forte al sud e favorire il Pd che, invece, ha un elettorato più spalmato sul centro-nord. Il risultato del voto di giugno, insomma, sarà dato da molti fattori e non soltanto dalle leadership e dal loro carisma“, conclude Pregliasco.