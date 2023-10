Elezioni Europee, nasce il Comitato nazionale Renew Italia

StrettoWeb

E’ nato il Comitato nazionale Renew Italia per iniziativa di Giuseppe Benedetto, Alessandro De Nicola, Oscar Giannino, Sandro Gozi e Andrea Marcucci con l’obiettivo di “riunire tutte le forze politiche e i movimenti che si riconoscono nei principi e nei valori del Gruppo Renew Europe al Parlamento europeo, per lavorare in piena sinergia e presentare una lista comune Renew Italia alle elezioni europee del 20242.

“Le scadenze elettorali che si avvicinano, a iniziare da quelle del rinnovo del Parlamento europeo e le successive italiane, portano il Comitato a ribadire la necessità di proseguire lungo la strada della creazione di un partito unitario delle forze politiche che fanno riferimento a Renew Europe, come più volte ribadito dal progetto dei Liberal Democratici Europei sin dalla sua nascita. Il Comitato nazionale Renew Italia – come si legge nello statuto – si propone di promuovere anche nel nostro Paese la diffusione dei principi ispiratori della democrazia laica, liberale, democratica e federalista europea, favorendo il processo di integrazione anche istituzionale, la tutela dello stato di diritto, lo sviluppo di un’economia sostenibile e la competizione tra attori economici europei ed internazionali. In Italia le forze liberali, democratiche e riformatrici devono affrontare insieme le prossime elezioni europee, per offrire finalmente alla massa crescente di elettori che non si riconoscono nell’attuale bipopulismo di destra e sinistra una più credibile e significativa offerta politica di una grande formazione liberaldemocratica ed europeista, che unisca e rafforzi le positive convergenze avviate fino a pochi mesi fa”.

“I comitati Renew Italia si rivolgono a tutti coloro che continuano ostinatamente a credere che vi sia una sfida straordinariamente importante per non regalare negli anni a venire Europa e Italia a questa estrema destra e a questa sinistra populista. L’unica via per continuare il percorso di trasformazione europea avviato dal 2019 e costruire un’Europa davvero sovrana e democratica, realmente protagonista sulla scena globale, è impegnarsi per rafforzare la presenza di Renew in Europa e la presenza italiana in Renew. Siamo ancora in tempo”, concludoni i fondatori del Comitato