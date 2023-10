Elezioni comunali: urne aperte a Rosarno, Nocera Terinese e Simeri Crichi

StrettoWeb

Urne aperte oggi, domenica 22 e lunedì 23 ottobre, nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. In Calabria sono tre i comuni al voto per eleggere primo cittadino e Consigli comunali. A Rosarno i candidati a sindaco sono l’ex esponente socialista Cosma Ferrarini, che è già stato assessore e consigliere comunale e che si presenta alla guida della lista civica “Rosarno Bene Comune”, l’avvocato Michele Pippo Italiano, esponente della sinistra, che guida la lista civica “Rosarno prima di tutto” e Pasquale Cutrì, a capo della lista “Obiettivo Rosarno”.

A Nocera Terinese i candidati a sindaco sono tre: Saverio Russo, sostenuto dalla lista “Liberi di Scegliere”, Antonio Macchione, con la lista “Progetto Nocera” e Sonia Rocca, sostenuta dalla lista “Rinascita per Nocera”.

A Simeri Crichi sono tre i candidati a sindaco: Luigi Talarico che guida la lista “Uniti per Simeri Crichi”, Davide Zicchinella, sostenuto dalla lista “Cambiamo Simeri Crichi” e Giuseppe Canistrà, alla guida della lista “Simeri Crichi nel cuore”. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede.