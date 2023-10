Elezioni comunali, urne aperte in 3 comuni in Sicilia

StrettoWeb

Urne aperte sino alle ore 23:00 di oggi e dalle ore 07:00 alle ore 15:00 di lunedì 23 ottobre, nei comuni siciliani di Bolognetta e San Giuseppe Jato, nel Palermitano, e di Calatabiano, nel Catanese, sciolti per infiltrazioni mafiose e attualmente gestiti da commissioni prefettizie. Lo spoglio è previsto dalle ore 15 di lunedì 22 ottobre e StrettoWeb lo seguirà in diretta.

A Bolognetta corre solo la lista “Io scelgo Bolognetta” con l’unica candidata a sindaco è Elizabeth Smith. In questo caso, l’unico avversario rimane l’astensione. Infatti, è necessario che votino almeno la metà degli aventi diritto per proclamare la vittoria di Smith e della sua lista di candidati al consiglio. a San Giuseppe Jato le liste sono tre: Connessi al futuro, Onestà legalità sviluppo e Uniti per cambiare,

A Calatabiano si sfidano le liste “Calatabiano Riparte” con candidato a sindaco Antonio Petralia e “Riscattiamo Calatabiano” con candidato alla carica di primo cittadino Salvatore Trovato.

Tre le liste presentate a San Giuseppe Jato:

Liborio Maurizio Costanza, candidato sindaco

Lista “Uniti per cambiare”

Candidati:

Cangialosi Paolo

Cascio Ivana

Costanza Alessandro

Ferrante Rossana

Giacona Gianfranco

Lo Cicero Giuseppe

Lo Giudice Salvatore

Pecorella Gaetano

Modica Francesco

Ragusa Giuseppe

Randazzo Antonella

Vaccaro Maria Luisa

Assessori designati: Giacona Gianfranco, Ferrante Rossana, Vaccaro Maria Luisa

Angelo Rappa, candidato sindaco Lista civica “Connessi al futuro”.

Candidati:

Costanza Aurelia Antonella

Casarubea Giuseppe

Fantauzzo Salvatore

Franzella Daniele

Furnari Gabriele

Magnini Michelle

Mangano Angelo

Messina Liborio

Provenzano Alessandra

Quiescente Santa

Raccuglia Giorgio

Rappa Alessia

Assessori designati: Agostino Fascellaro, Santa Quiescenti e Liborio Messina.

Giuseppe Cosmo Siviglia, candidato sindaco Lista “Siviglia sindaco”

Candidati:

Caldarella Sabrina (detta Caldarera)

Cannatella Giuseppe

Catalano Maria (detta Mariella)

D’Agostino Pietro

D’Aleo Michelangela

Dell’Utri Giovanni

Liuzza Antonino

Lo Bianco Mariano (detto Mario)

Marino Dorotea

Moscone Annalisa

Stassi Carlo

Villanova Massimo

Assessori designati: Antonino Liuzza, Dario Miccichè e Francesco Dorancricchia