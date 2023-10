Elezioni comunali: grande attesa a Rosarno, al via lo spoglio | LIVE

StrettoWeb

Ieri ed oggi si è votato nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. In provincia di Reggio Calabria, è stata interessata dal voto la cittadina di Rosarno. Tre i candidati a sindaco: l’ex esponente socialista Cosma Ferrarini, che è già stato assessore e consigliere comunale e che si presenta alla guida della lista civica “Rosarno Bene Comune”, l’avvocato Michele Pippo Italiano, esponente della sinistra, che guida la lista civica “Rosarno prima di tutto” e Pasquale Cutrì, a capo della lista “Obiettivo Rosarno”. Su StrettoWeb lo spoglio in diretta.

Cutrì verso la vittoria

Quando siamo arrivati ad oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato di Obiettivo Rosarno, Cutrì, è al 44,6%. Italiano è al 35,1% (1388 voti). Ferrarini è al 19,6% (773 voti).

Avanti Cutrì

Il candidato Cutrì in questo momento è in vantaggio su Filippo Italiano alla guida della lista civica Rosarno prima di tutto. In corsa anche il socialista Cosma Ferrarini a capo della lista Rosarno Bene Comune.