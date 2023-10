Elezioni: affluenza alle urne alle ore 19, è flop in tutti i comuni | DATI

StrettoWeb

In Calabria sono tre i comuni al voto per eleggere primo cittadino e Consigli comunali: Rosarno, Nocera Terinese, Simeri Crichi. In Puglia si vota a Foggia mentre in Campania a Villaricca. Si vota oggi sino alle 23:00 e domani dalle ore 07:00 alle ore 15:00, subito dopo partirà lo spoglio che StrettoWeb seguirà in diretta.

L’affluenza alle urne alle ore 19:00 è nettamente in calo rispetto alle precedenti tornate. I dettagli:

Rosarno – 30,89% , 13 punti in meno rispetto alla scorsa tornata 43,46%

, 13 punti in meno rispetto alla scorsa tornata Nocera Terinese – 36,86% , in calo di oltre 11 punti rispetto alla precedete tornata 47,26%

, in calo di oltre 11 punti rispetto alla precedete tornata Simeri Crichi – 48,11% , alle precedenti elezioni era del 63,36%

, alle precedenti elezioni era del Foggia – 36,17% mentre alle precedenti era al 51,98%

mentre alle precedenti era al Villaricca – 37,53% mentre alle precedenti era al 48,95%