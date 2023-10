Elezioni: affluenza alle urne alle ore 12, calo consistente in tutti i comuni | DATI

StrettoWeb

Urne aperte oggi, domenica 22 e lunedì 23 ottobre, nei comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. In Calabria sono tre i comuni al voto per eleggere primo cittadino e Consigli comunali: Rosarno, Nocera Terinese, Simeri Crichi. In Puglia si vota a Foggia mentre in Campania a Villaricca.

L’affluenza alle urne alle ore 12:00 è nettamente in calo rispetto alle precedenti tornate. I dettagli:

Rosarno – 8,52% , 4 punti in meno rispetto alla scorsa tornata 12,99%

, 4 punti in meno rispetto alla scorsa tornata Nocera Terinese – 12,86% , in calo di oltre 4 punti rispetto alla precedete tornata 16,66%

, in calo di oltre 4 punti rispetto alla precedete tornata Simeri Crichi – 17,81% , alle precedenti elezioni era del 26,81%

, alle precedenti elezioni era del Foggia – 14,34% mentre alle precedenti era al 20,64%

mentre alle precedenti era al Villaricca – 12,87% mentre alle precedenti era al 18,49%