Edmondo Cirielli dopo due giorni in Calabria: “vogliamo capire cosa il Governo può fare per questa terra”

StrettoWeb

Edmondo Cirielli, viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha concluso una due giorni in Calabria con un incontro istituzionale a Campo Calabro, alla presenza del sindaco Rocco Alessandro Repaci, del prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, e di tutto il Consiglio Comunale di Campo Calabro. Sono stati due giorni intensi per l’onorevole Cirielli, durante i quali, come lui stesso ha raccontato ai microfoni di StrettoWeb, ha ascoltato categorie produttive, comunità religiose, amministratori del territorio, affrontando tutte le tematiche necessarie ad avere un quadro completo della situazione in Calabria.

Lo scopo è quello di comprendere “cosa il governo può fare per la Calabria“. In quest’ottica, tra le tematiche più calde, vi è quella della viabilità. “Le difficoltà di collegamento con la Basilicata, la Puglia e tutto il litorale adriatico“, sono cruciali, come spiega Cirielli. “Ci vorrebbero assi migliori“, per far fronte alle “difficoltà indotte da politiche scellerate dell’Unione europea e del governo precedente“, chiosa Edmondo Cirielli la cui intervista completa è visionabile nel video in calce all’articolo:

Il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli a Campo Calabro