Ecco quando sarà la Giornata dell’Anti-Superstizione tra riti, scaramanzie e scongiuri

Riti, scaramanzie e scongiuri, abbigliamento portafortuna e probabilità di essere i prescelti per le interrogazioni. Sarà dedicata al mondo della scuola la seconda Giornata Anti-Superstizione che il CICAP organizza nel 2023. Un mondo variegato che ha molto da offrire anche affrontandolo da questo particolare e originale punto di vista. Il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, dopo aver indagato a marzo le superstizioni squisitamente universitarie, in occasione di venerdì 17 novembre tenterà di scoprire cosa ci sia dietro ai riti e agli scongiuri che porterebbero, addirittura, a calcolare le probabilità di essere scelti o meno per le interrogazioni. Oltre alle iniziative organizzate dai gruppi locali in tutta Italia, è previsto un modulo didattico da proporre alle classi interessate a cura del Gruppo Scuola del CICAP, Porta la GAS in classe, per affrontare il tema con ironia e curiosità. Perché, in fondo, forse, “essere superstizioni porta male”, come sostiene il Comitato fondato da Piero Angela nel 1989, che dal 2009 “affronta” le Giornate Anti-Superstizione.

Appuntamento dunque a venerdì 17 novembre con la seconda Giornata Anti-Superstizione del 2023. Ci saranno diversi eventi distribuiti su tutto il territorio nazionale (e non solo). Eccoli nel dettaglio.

Friuli Venezia Giulia, Pordenone

Luogo: Circolo UAAR di Pordenone, via Montello 22 Pordenone

Orario: 20.30

Programma: Presentazione delle associazioni che organizzano la serata, chiacchierata sul tema delle superstizioni e sui riti scaramantici in ambito scolastico, con quiz interattivi e curiosità sul tema; intervento di un prestigiatore e mentalista e brindisi finale con soci e simpatizzanti.

Ingresso libero

Lazio, Roma

Luogo: ELSA Roma/Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Giurisprudenza

Programma: Percorso anti-superstizioni scolastiche

Marche, online

Luogo: Radio Incredibile

Orario: 21

Programma: trasmissione in diretta streaming. Chiacchierata con Nora De Marchi sulle superstizioni, con interventi del gruppo locale e degli studenti

Piemonte, Torino

Luogo: Comala, corso Ferrucci 65/a Torino

Orario: 17.17

Evento: a partire dalle 17.17 si svolgerà il tradizionale percorso anti-superstizione. A seguire, verso le 19, durante l’aperitivo si scambieranno opinioni, esperienze e notizie sul mondo delle superstizioni

Piemonte, Cuneo

Luogo: Casa del Quartiere Donatello, Via Augusto Rostagni 23/L, Cuneo

Orario: 21

Evento: Domani interrogo!.

Programma: Conferenza e attività sul tema della probabilità nelle interrogazioni e a scuola a cura di Luca Antonelli

Puglia, Bari

Luogo: Università degli studi di Bari, palazzo Ateneo

Orario: 10-17

Programma: Percorso anti-superstizione con particolare attenzione ai riti scaramantici degli studenti

Sardegna, Cagliari

Luogo: Teatro Houdini, via Molise 2, Cagliari

Orario: 19

Evento: La Magica Giornata Anti-Superstizione.

Programma: Percorso anti-superstizione; chiacchierata sulle superstizioni; interventi dell’illusionista Alfredo Barrago e del mentalista Stefano Demurtas

Ticino, Lugano

Luogo 1: Lugano, piazza Dante

Orario: dalle 12 alle 18

Luogo 2: Cinema Iride, Quartiere Maghetti Lugano

Orario: 20.30

Programma: Nel pomeriggio percorso anti-superstizione in piazza Dante. Alla sera, proiezione del film La capra (Francia 1981) di Francis Veber con Gérard Depardieu e Pierre Richard; la proiezione sarà preceduta da un mini conferenza di Paolo Attivissimo. Ingresso al cinema: 8 franchi; chi completerà il percorso anti-superstizione avrà due entrate a prezzo ridotto (5 franchi).

Umbria, Perugia

Luogo: Cooperativa Sociale Densa, Strada Dei Loggi, 16F – Ponte San Giovanni – Perugia

Orario: 17.30

Evento: Non entrate in quel Laboratorio!

Programma: Il classico percorso anti-superstizione del CICAP sarà seguito da un breve spettacolo teatrale ispirato all’“effetto Pauli”, espressione scherzosa che trae il nome dal fisico Wolfgang Pauli, a cui era attribuita la fama di far fallire con la propria presenza in laboratorio gli esperimenti in corso. L’evento si concluderà con una riflessione sulle superstizioni legate al mondo scolastico e universitario che coinvolgerà il pubblico.

Valle d’Aosta, Aosta

Luogo: Biblioteca Regionale di Aosta, Via Torre del Lebbroso, 2

Orario: dalle 16.30 alle 18.30

Evento: Il gioco del mistero e delle superstizioni.

Programma: I partecipanti potranno prendere parte a un gioco dell’oca a tema superstizioni.

Veneto, Padova

Luogo: ponte pedonale di Porta Portello (o la Porta in caso di maltempo)

Orario: 17.17

Evento: La Giornata Anti-Superstizione

Programma: Percorso anti-superstizione e chiacchierata sulle superstizioni.

Gruppo scuola

Programma: Porta la GAS in classe!

Unità di apprendimento gratuita per coinvolgere ragazzi e ragazze in un’attività stimolante, con spunti di discussione, proposte laboratoriali e un contest finale: gli elaborati migliori saranno pubblicati sul sito e sulla rivista del CICAP.

Cosa sono le Giornate Anti-Superstizione del CICAP?

Nate nel 2009, cadono in occasione di ogni venerdì 17 con l’obiettivo di comunicare al grande pubblico, in modo ironico e sdrammatizzante, quello che per gli esperti è un dato di fatto: “Essere superstiziosi porta male”. “Nel senso che – spiega Elisa Tealdi, del coordinamento gruppi locali CICAP – modificare i nostri comportamenti può provocare danni sia all’individuo sia alla società. Quando qualcuno crede che un oggetto, una persona, una frase o un comportamento abbiano il potere di portare sfortuna non fa che condizionarsi, e così, ritenendosi sfortunato, altera inconsapevolmente il suo comportamento e finisce per provocare gli eventi sfortunati che tanto lo spaventano”.

Ed è proprio per “combattere” la superstizione che il CICAP organizza ogni venerdì 17 una Giornata Anti-Superstizione. Solitamente, in varie città d’Italia, i gruppi locali del CICAP organizzano eventi di vario tipo: incontri, conferenze, dibattiti e dimostrazioni pratiche.

Cos’è il CICAP?

Il CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) è un’associazione di promozione sociale, scientifica ed educativa, che promuove un’indagine scientifica e critica nei confronti delle pseudoscienze, del paranormale, dei misteri e dell’insolito con l’obiettivo di diffondere il metodo scientifico e lo spirito critico. Il CICAP nasce nel 1989 per iniziativa di Piero Angela e di un gruppo di scienziati, intellettuali e appassionati, ed è oggi presieduto dal professor Sergio Della Sala.