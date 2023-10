Eccezionale scoperta a Palmi: famiglia di camaleonti popola la Costa Viola

StrettoWeb

Un’eccezionale scoperta è stata effettuata a Palmi. Una famiglia di camaleonti è stata notata in un’area della Costa Viola, i rettili dalle zampe con artigli e la lingua a ventosa che popolano generalmente le parti più calde del pianeta, come la Foresta pluviale e la Savana sono oggetto di studio in questi giorni da parte di ricercatori e studiosi che cercano di comprendere come siano arrivati li.

Dell’eccezionale scoperta se ne stanno occupando anche i tg nazionali. Questi rettili sono molto rari nelle nostre zone.