Dono di Natale 2023: raccolta a Messina per un progetto solidaristico

La III municipalità, presieduta da Alessandro Cacciotto, ha organizzato un nuovo progetto solidaristico denominato “Dono di Natale 2023”. All’iniziativa spontanea, che consiste nel donare un momento di gioia alle persone in difficoltà, possono partecipare tutti i cittadini. Per aderire è sufficiente consegnare indumenti e giocattoli nuovi, alimenti a lunga conservazione (pasta, tonno, latte in polvere, ecc…) oppure un biglietto di auguri.

La raccolta verrà avviata da mercoledì 1 novembre sino al 7 dicembre 2023, presso la sede istituzionale della III Municipalità, ubicata in via S. Maria Francesca Giannetto n. 29 a Camaro San Paolo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30 (tel. 0907725401 – 7725403 – 7725404 – 7725405). L’intera raccolta sarà devoluta alla Croce Rossa Italiana di Messina.