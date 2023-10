Disperso in Sila da tre giorni, situazione disperata: momentaneamente sospese le ricerche

StrettoWeb

Dopo tre giorni le ricerche hanno dato ancora esito negativo: risulta ancora scomparso A. P. di 72 anni di Crosia (CS). Le ricerche dell’uomo scomparso dal pomeriggio di giovedì 5 ottobre sono proseguite per tutta la giornata e hanno visto impegnate due squadre di tecnici della Stazione Sila Camigliatello del Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS Calabria.

Le operazioni di ricerca, per l’odierna giornata, si sono concentrate in aree impervie e seguendo, per un tratto, gli argini del fiume Lese che produce, lungo il suo percorso alcune cascate e piccoli salti.

Allargato, rispetto alla giornata di ieri, il raggio dell’area di ricerca.

Momentaneamente sospese, le ricerche riprenderanno domani mattina.

Presenti sul posto tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza della Stazione di Cosenza, Vigili del Fuoco e Carabinieri.