Dimensionamento scolastico, grande vittoria a Melito di Porto Salvo: il Familiari resta autonomo

“Finalmente una buona notizia per la comunità melitese, lo scorso sabato è stata confermata dal Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria l’autonomia dell’Istituto di istruzione superiore “Ten. Col. Giovanni Familiari”. Con riferimento a questa importante conquista il circolo di Melito di Porto Salvo del Partito Democratico esprime la propria grande soddisfazione perché le ragioni esposte con forza dallo stesso sono state riconosciute“. Lo si legge in una nota stampa a firma del segretario Enzo Russo.

“Siamo stati l’unica forza politica che ha rappresentato il forte rischio che il liceo di Melito correva – prosegue la nota – e abbiamo lavorato con tutte le nostre forze e rappresentanze politiche per il riconoscimento dell’autonomia dell’Istituto “Familiari” memori della storia dello stesso e di quello che ha rappresentato per la nostra cittadina. Abbiamo sostenuto che la perdita dell’autonomia e la conseguente soppressione nel tempo dell’unica istituzione scolastica di secondo grado in un comune delle dimensioni di Melito di Porto Salvo avrebbe aggravato la situazione di marginalità sociale, economica e culturale di una comunità in sofferenza, che ha dovuto assistere negli ultimi anni alla spoliazione di attività di una certa rilevanza (Ospedale, uffici giudiziari, uffici finanziari)“.

“Il circolo ringrazia tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato e invita le istituzioni, i partiti politici, le associazioni e ogni singolo cittadino a dimostrare sul campo di meritare la fiducia che é stata riposta nella nostra comunità. E’ necessario, pertanto, che da subito si apra nel paese un confronto perché ci sia da parte di tutte le istituzioni scolastiche un’offerta formativa di livello, che permetta a tutti gli studenti della nostra cittadina e a quelli dei comuni viciniori di poter frequentare con buoni risultati le scuole presenti nel nostro comune, evitando così la continua emigrazione verso altre istituzioni scolastiche.

Il circolo di Melito di Porto Salvo del Partito Democratico assume fin da ora l’impegno che lavorerà in tale direzione“, conclude la nota stampa.