Dimensionamento scolastico, il Galilei-Pascoli chiede alla Regione l’invio dei rilievi

StrettoWeb

Di seguito la nota stampa del Consiglio d’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli” in merito al dimensionamento scolastico: “Il Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli” con delibera n. 12 del 20.10.2023 ha prodotto un atto, immediatamente trasmesso, con cui chiede alla Regione Calabria di utilizzare lo strumento dei rilievi previsto dalle LINEE GUIDA REGIONALI. Il documento citato, difatti, prevede la possibilità, da parte della Regione Calabria, di trasmettere rilievi ai piani di dimensionamento inviati dalle Province e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria entro 10 giorni dalla data di trasmissione della delibera provinciale.

La nota del Consiglio sottolinea come, da un punto di vista procedurale, la Città Metropolitana non abbia mai attuato tavoli di confronto e/o di concertazione con i Dirigenti Scolastici del primo ciclo d’Istruzione, circostanza opportuna proprio nei casi in cui l’Ente Provinciale si discosti dalla delibera dell’Ente competente (Comune) che in questo caso aveva proposto l’autonomia per l’istituto in questione.

In particolare, L’Ente Metropolitano non ha mai formalmente risposto alle pec con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo ha richiesto per ben due volte un incontro di concertazione territoriale ai sensi del comma 66 dell’art. 1 L. 197/2015 (le pec che comprovano quanto dichiarato sono allegate alla richiesta inviata alla Regione).

In ordine alla parte dei rilievi tecnici, si evidenzia come la Città Metropolitana si sia discostata dalla proposta di autonomia per l’istituto deliberata dal Comune di Reggio Calabria senza motivare specificamente in ordine alla mancata considerazione dei due criteri di deroga su cui, l’Istituto con la sua delibera del Consiglio ed il Comune di Reggio Calabria con la delibera n. 210 del 5 ottobre 2023, hanno fondato la proposta di autonomia:

a) Il criterio della specificità linguistica – l’Istituto insiste su territorio di minoranza linguistica (criterio di deroga previsto dal c.d. “decreto Valditara” art. 1 Decreto Interministeriale n. 127 del 30.06.2023);

b) Il criterio della specificità – Istituto è sede della Scuola in ospedale, unica in tutta la Provincia di Reggio Calabria (criterio di deroga inerente agli alunni con BES presente nelle Linee Guida Regionali).

Questi ed altri motivi sono stati addotti.

Il Consiglio dell’istituto si dichiara fiducioso ed ottimista circa la valutazione della Regione Calabria in ordine ai rilievi riportati“.