Detenuto si laurea nel carcere di Catanzaro ma nella tesi confessa altri due omicidi

“Ho 33 anni e sono in carcere da 14 anni ininterrotti. Ho commesso crimini orrendi e sono stato condannato per diversi omicidi di camorra. Quella che segue è la mia storia criminale“. Inizia così la tesi di laurea di Catello Romano, detenuto nel carcere di Catanzaro. L’ex killer della Camorra è stato condannato per l’omicidio del consigliere comunale Luigi Tommasino. Nella sua tesi di laurea, però, ha confessato altri due omicidi per i quali non era stato processato.