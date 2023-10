De Luca sfida Renzi: “alle Europee prenderemo più voti di mister ‘stai sereno'”

StrettoWeb

“Invito ufficialmente gli amici Letizia Moratti e Beppe Fioroni a non accostare più il mio nome e quello di Sud chiama Nord a Matteo Renzi”, è netto Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, ancora impegnato, poco fa in una diretta social. “Questa non è una sceneggiata, non è tatticismo, ma il sottoscritto non ha alcuna intenzione di andare a braccetto con mister ‘stai Sereno’. Io ufficialmente sfido Matteo Renzi: alle prossime elezioni Europee Sud chiama Nord ci sarà, e ci saremo con la nostra identità, lui invece si sta inventando una nuova maschera, come fa in occasione di ogni elezione dopo aver calato puntualmente il pacco agli elettori. Benissimo, vedremo chi prenderà più voti”, rimarca Cateno De Luca.

“Voglio essere molto chiaro con Moratti e Fioroni: con l’operazione Musolino, Renzi si appresta a fare il suo gruppo al Senato, unico modo per avere l’esenzione della raccolta firme in vista delle elezioni europee. Cari Moratti e Fioroni vi state mettendo nelle sue mani e rischiate di farvi fregare o di essere sfruttati. Se non credete a me, provate a chiedere a Carlo Calenda. Chiedetegli cosa significa fare una lista con Renzi e quindi mettersi nelle mani di Mister Stai Sereno”, continua il leader di Sud chiama Nord, impegnato nella campagna elettorale per le suppletive del 22 e 23 ottobre di Monza e Brianza.

De Luca, riferendosi sempre a Moratti e Fioroni aggiunge: “sapete bene, perché eravate presenti agli incontri, che Renzi mi ha sempre sofferto perché non mi sono mai piegato alle sue logiche e soffriva il fatto che io avessi l’unico requisito che a lui mancava per evitare la raccolta firme alle europee, visto che il simbolo del Terzo Polo sta nelle mani di Carlo Calenda”, evidenza De Luca. “Sud chiama Nord ha il requisito per legge, perché abbiamo eletto due rappresentanti con il nostro partito alle Politiche, e tanto basta anche davanti a cambi di casacca di nostri parlamentari. Noi siamo legittimati dal popolo, lui invece prova a legittimarsi nei palazzi con la ‘compravendita politica’ dei parlamentari”, prosegue il leader di Sud chiama Nord.

“E poi è chiaro a tutti che Renzi sta portando avanti un’altra operazione: screditarmi in queste elezioni suppletive per paura che io possa prendere più voti di quelli presi dal Terzo Polo nello stesso Collegio alle scorse elezioni del 25 settembre del 2022”, aggiunge De Luca, che conclude: “ora che ‘Mister Stai Sereno’ ha provato a colpire me, state sereni che i prossimi potreste essere voi”, riferendosi a Moratti e Fioroni.