De Luca scatenato: “Renzi un parassita politico, alle Europee supereremo il 4%”

Dopo i giorni passati in Monza – Brianza in campagna elettorale ed il Passaggio della parlamentare Dafne Musolino ad Italia Viva, Cateno De Luca, in una diretta social, si scaglia nuovamente contro Matteo Renzi. “E’ incoerente, aveva detto che lasciava la politica se avesse perso il referendum. In queste ore faremo vedere tutti i video con le sue affermazioni”, sottolinea De Luca.

Il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina invita “gli amici Beppe Fioroni e Letizia Moratti a non accostare più il mio nome a mister stai sereno, gente come lui sono dei parassiti politici che vivono sulle spalle degli italiani”.

De Luca, infine, fa un appello ai brianzoli in vista delle suppletive del 22 e 23 ottobre: “ho dimostrato di saper amministrare e di rispettare gli impegni, ogni singolo voto è fondamentale. Alle Europe cosa faremo? Entro Novembre si chiude, andremo con tutti coloro che ci stanno e supereremo lo sbarramento del 4%”, conclude De Luca.