De Luca: “ecco il nostro obiettivo per le elezioni suppletive di Monza”

Cateno De Luca fissa l’obiettivo per le elezioni suppletive del Senato di Monza – Brianza che si terranno il prossimo 22- 23 ottobre: “vogliamo superare il 10% che corrisponde al consenso di Italia Viva ed Azione conseguito alle politiche nel medesimo collegio. Sud chiama Nord è l’unica alternativa credibile al Centro/Destra ed al Centro/Sinistra. Noi non siamo il Terzo Polo che è una formula perdente ma vogliamo essere un punto di riferimento della buona politica”.

“Confronto con Galliani? Ci ha ripensato ma noi confermiamo l’incontro per venerdì 13 ottobre alle ore 18:30 sotto l’Arengario a Monza. Secondo me alla fine accetterà l’incontro”, rimarca De Luca. “Letizia Moratti? Una bella persona. Ha abbandonato il progetto centrista di Matteo Renzi dopo la compravendita politica di Italia Viva che ha visto protagonista Dafne Musolino ed il prossimo che andrà via sarà Beppe Fioroni. Noi andiamo avanti per la nostra strada“, conclude De Luca.