De Luca, botta e risposta con Dafne Musolino: “sei parlamentare perchè un sindaco ha rifiutato la candidatura al parlamento” | NOME

Prosegue senza esclusioni di colpi, il botta e risposta tra Cateno De Luca e Dafne Musolino, ex fedelissima del leader di Sud chiama Nord eletta al Senato nel collegio di Messina – Enna. Il passaggio dell’avvocato nel partito di Italia Viva ha creato molto scalpore e mille polemiche. Nell’ennesima diretta social, il sindaco di Taormina, afferma: “folgorati sulla via del Renzismo, Musolino passa il tempo ad inventarsi alibi mentre la verità è che ci ha pugnalato alle spalle”.

“Dafne non ha pagato mai una campagna elettorale ed ha chiesto il rimborso al nostro tesoriere per recarsi ad Enna per un comizio e ricordo che non versa la quota al partito da febbraio. Ma lo sapete perchè Musolino è diventata senatore? Grazie al rifiuto di Danilo Lo Giudice. Il sindaco di Santa Teresa doveva essere candidato alla Camera con Francesco Gallo al Senato, successivamente dopo il suo ‘no’, il movimento ha individuato Dafne (con l’ex vice sindaco di Messina candidato e poi eletto alla Camera)“, confida De Luca.

“Era da mesi che Musolino parlava con Cuffaro e pianificava la fuga, non mi ha voluto mai incontrare e poi è andata via. Noi faremo la nostra strada ma lui non ci nomini più”, conclude De Luca.