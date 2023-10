De Luca incassa l’appoggio della Lega per il Nord e partecipa alla manifestazione “No Ponte”: “ecco perchè siamo contrari”

StrettoWeb

Nella campagna elettorale per le elezioni suppletive di Monza entra in campo il Ponte sullo Stretto. Questa mattina, la Lega per il Nord, ha promosso una manifestazione “No al Ponte sullo Stretto di Salvini” a cui ha partecipato anche Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, che ha incassato l’appoggio del movimento che punta al Carroccio delle origini.

“Perchè diciamo no? Sapete Salvini dove andrà a prendere i soldi per il Ponte? Dal Fondo Sviluppo e Coesione, che per la programmazione 2021-2027 ammonta a 70 miliardi di euro. Si prepara a togliere il 20% delle risorse dal fondo che sarebbero destinate a tutte le regioni d’Italia per fare investimenti. La regione Lombardia è d’accordo?”. E’ quanto afferma Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord. “Certo non voglio il ponte di Salvini, perché questo unisce due contesti dove da un lato in Sicilia abbiamo ancora la monorotaia dei Borboni, dall’altro lato, in Calabria, non c’è l’altra velocità perché si è fermata ad Eboli tipo Gesù Cristo”.