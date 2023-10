De Luca: “troppa tensione, addio a due denti”. Il dentista: “si faccia rimborsare da Renzi”

StrettoWeb

Periodo complesso per Cateno De Luca, sindaco di Taormina e leader di Sud chiama Nord, impegnato nella campagna elettorale per le elezioni a Monza – Brianza e fresco di abbandono della parlamentare Dafne Musolino, traslocata con Italia Viva.

“Purtroppo un altro dente ci ha lasciato. Il mio dentista non ne può più. La mia tensione si scarica sui denti e dopo averne perso uno durante la diretta del giovedì scorso per l’abbandono della Musolino stamattina un altro che già penzolava ha smesso di svolgere la sua funzione. Il mio dentista mi ha detto per sdrammatizzare: ‘la fattura del mio intervento se la faccia rimborsare da Matteo Renzi'”, è quanto scrive Cateno De Luca sul proprio profilo facebook.