Tutti i siciliani contro De Luca, dopo Cuffaro anche Caruso si schiera con Galliani

StrettoWeb

Ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle elezioni suppletive di Monza – Brianza del prossimo 22 e 23 ottobre. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, sta girando in lungo ed in largo la circoscrizione per ottenere il miglior risultato possibile. In Sicilia i “pezzi grossi” del Centro/Destra stanno facendo appelli per Adriano Galliani, grande amico di Berlusconi e candidato per la coalizione della Premier Meloni.

Marcello Caruso, coordinatore di Forza Italia in Sicilia, ha evidenziato: “la candidatura di Adriano Galliani a Monza rappresenta il modo migliore per proseguire l’impegno storico di Forza Italia e di Silvio Berlusconi. Serve anche a ribadire la dimensione di un partito che ha sempre lavorato in una prospettiva nazionale, dando adeguata rappresentanza e visibilità alle istanze sia del meridione che a quelle delle regioni del nord”. Caruso invita “la corposa comunità meridionale e in particolare quella siciliana che risiede nel collegio di Monza a confermare per Adriano Galliani la stessa fiducia accordata negli anni a Silvio Berlusconi. Sarà ancora una volta il modo per affermare l’unità di intenti che unisce la nostra società da nord a sud”.

Ieri, invece, era stato Totò Cuffaro, leader della nuova Dc a fare un appello per l’amministratore delegato del Monza: “l’ex senatore rappresenta pienamente i nostri valori e siamo convinti riuscirà a proseguire nell’impegno di Silvio Berlusconi, che tanto aveva a cuore il Sud Italia e la Sicilia”.