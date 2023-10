Monza, De Luca su Galliani: “non gliene frega nulla della politica”

StrettoWeb

Cateno De Luca sta spingendo forte nella campagna elettorale delle suppletive in Monza – Brianza. Come abbiamo scritto questa mattina in un apposito articolo, il leader di Sud chiama Nord ha un obiettivo chiaro. Il sindaco di Taormina è certo di una “lite nello staff di Adriano Galliani per il confronto organizzato a Monza sotto l’ Arengario venerdì 13 ottobre ore 18:30. Tanti fanno notare ad Adriano che Silvio Berlusconi non avrebbe mai fatto un errore di grammatica così grave! Prima si poi no! Visto che Galliani oltre ad essere un ottimo imprenditore e un grande amministratore di squadre di calcio si sta rivelando un politico scarsissimo gli anticipo le mie domande:

1. E’ vero che è già stato cinque anni al Senato della Repubblica dal 2018 al 2022?

2. È’ vero che è stato eletto nel collegio plurinominale del Senato, liste bloccate, collegio Lecco Como Varese?

3. E’ vero che ha collezionato oltre il 50% di assenze durante la sua vita da senatore?

4. E’ vero che non ha mai presentato un disegno di legge o un provvedimento quale primo firmatario e non ha mai preso la parola per intervenire durante i lavori d’aula?

5. E’ vero che ha sbagliato ben 48 volte a votare trasgredendo le indicazioni di partito?

6. È’ vero che era vice capogruppo al Senato di Forza Italia?

7. E’ vero che nel 2022 non si è più ricandidato perché non gliene frega nulla della politica?

8. E’ vero che senza fare alcuna attività in Parlamento oltre a riscuotere ben 15 Mila euro al mese ha maturato il diritto alla pensione?

9. E’ vero che ha accettato la candidatura al Senato per esclusivo volere della famiglia Berlusconi?

10. E’ vero che non ha mai amministrato un Ente a pubblico e non conosce le regole di funzionamento della Pubblica Amministrazione?

Ora che Adriano Galliani ha le mie domande in anticipo credo che accetterà il confronto”, conclude De Luca.