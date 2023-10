Crocieristi in arrivo in Calabria: sbarcheranno 17 e 23 ottobre dalla nave belga “Belle des Oceans”

StrettoWeb

Si è svolta ieri pomeriggio, al Comune di Vibo Valentia, una riunione organizzativa presieduta dall’assessore con delega al Turismo, Giusi Fanelli, con la partecipazione dei rappresentanti delle Pro loco di Vibo Valentia (Peppino Mancini e Patrizia Speziale) e Vibo Marina (Fernando Cammarata), per pianificare il programma di accoglienza dei turisti che sbarcheranno in città nelle giornate del 17 e 23 ottobre con la nave da crociera belga “Belle des Oceans”. Per quanto concerne le date di dicembre di un’altra nave da crociera, “Belle de l’Adriatique”, si è ancora in attesa di conferma.

Prendendo parte all’incontro, il sindaco Maria Limardo ha voluto preliminarmente ringraziare i volontari e i soci delle Pro loco che in più occasioni si sono spesi e continuano a farlo per valorizzare la città e le sue frazioni.

L’assessore Fanelli, nel ringraziare le Pro loco per “la meritoria opera di promozione che costantemente svolgono sul territorio”, ha manifestato la “disponibilità totale dell’amministrazione” nel coordinare le iniziative secondo le proposte che verranno avanzate. L’idea è di fornire più pacchetti, appetibili per i crocieristi, in grado di mettere in risalto, in un tempo tutto sommato ristretto (lo sbarco è previsto dalle ore 8 alle ore 18), tutte le bellezze storiche, paesaggistiche ed anche enogastronomiche che Vibo Valentia sa offrire.

“Questo incontro che avevamo già fissato da alcuni giorni – ha commentato l’assessore Fanelli a margine – è stato importante per pianificare questo imminente appuntamento ed anche i futuri, nell’ottica di una collaborazione tra l’ente e le due associazioni che possa garantire il risultato a cui tutti noi ambiamo, ovvero far conoscere anche ai turisti stranieri le grandi potenzialità del nostro territorio, certi che questo lavoro di promozione si ripercuoterà positivamente anche nell’implementazione dei flussi turistici e quindi con un beneficio diretto per le nostre attività commerciali”.