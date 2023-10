Cracolici apre al Ponte sullo Stretto ma il Pd nazionale lo stronca: “parla a titolo personale”

StrettoWeb

Divampa la bufera all’interno del Partito Democratico per il pensiero di Antonello Cracolici, esponente di spicco del Pd siciliano e presidente della Commissione Antimafia dell’Ars, il quale si è espresso positivamente sulla questione del Ponte: “se si fa è un’opportunità, parliamo, alla fine, di una strada e una strada non è né di destra né di sinistra, non ci può essere ideologia“. Le sue parole hanno creato notevole malumore nel Pd nazionale soprattutto nei giorni in cui l’infrastruttura stabile tra le due sponde dello Stretto è stata rilanciata con i fondi previsti nella Legge di bilancio appena approntata dal Governo Meloni. Da Roma, infatti, il Pd nazionale non le ha mandate a dire: “Cracolici parla a titolo personale, il Ponte è inutile, dannoso e anacronistico”.

Intanto Nino Germanà, leghista doc, elogia Cracolici: “quanto dichiarato dal presidente della commissione Antimafia conferma la bontà di un’opera fondamentale per tutti. Un collega che peraltro conosco dai tempi dell’Ars e ha sempre mostrato equilibrio nelle sue esternazioni pubbliche. Il Ponte è infatti importante, al di là delle bandiere politiche, per unire l’Italia e creare sviluppo, posti di lavoro, turismo, migliorare la mobilità dei cittadini. Andiamo avanti, le buone intenzioni del ministro Salvini sono evidenti e saranno confermate dai fatti”.