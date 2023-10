La confusione della CNN su Israele: “te credo che ci sono idioti funzionali pro palestinesi”

StrettoWeb

Tel Aviv è una città israeliana situata sulla costa del mar Mediterraneo. Anche Sderot è una città del Distretto Meridionale di Israele e dista circa un chilometro dalla Striscia di Gaza. Ebbene, in una cartina pubblicata dalla CNN Tel Aviv è stata posizionata a nord, sulle alture del Golan, mentre Sderot è finita in Cisgiordania. Un errore non da poco, anzi madornale, che va a confondere ancor di più le idee a chi non riesce a comprendere le ragioni di quanto sta accadendo in Medioriente.

“Certo che…se la #CNN mostra una “mappa” del genere – te credo che ci sono idioti funzionali pro palestinesi…“, ha scritto l’analista del Medioriente, Lion Udler, sul proprio canale Telegram

Ma d’altronde, la CNN non è nuove a mappe quanto meno discutibili: durante il periodo del Covid l’emittente televisiva statunitense ha mandato in onda una cartina dell’Europa che indicava l’Italia come focolaio del coronavirus. Dalla nostra nazione, come si può vedere in basso, partivano in quasi tutte le direzioni delle frecce rosse, a simboleggiare come il virus si fosse diffuso dall’Italia in altre zone del mondo. Una fake news in piena regola, esattamente come quella che colloca due città israeliane in maniera errata, avallando così le tesi filo-palestinesi.