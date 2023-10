Comuni commissariati per mancata adesione ad Arrical, disguido per Sant’Eufemia d’Aspromonte

StrettoWeb

E’ notizia di ieri che dalla Regione Calabria è stato disposto il commissariamento di sette comuni che non hanno aderito ad Arrical. Due di questi sono in provincia di Reggio Calabria, ma per uno dei due ci sarà una rettifica. Come ci spiega il sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Pietro Violi, “appreso dai giornali l’inserimento del nostro comune nella lista di quelli per cui sarà nominato un commissario ad acta ho contattato la Regione per chiedere chiarimenti, dato che il nostro comune, con delibera di Consiglio del 22 aprile scorso, ha detto Sì all’adesione ad Arrical“.

“Ho appurato dunque che c’è stato un disguido. Ora abbiamo provveduto ad inviare nuovamente le delibera con la quale abbiamo aderito ad Arrical, ed entro lunedì ci sarà una rettifica con la quale verrà ritirata la delibera regionale in merito al commissariamento“. “Manca ancora l’adesione a Sorical, ma la Regione ha assicurato che c’è tempo fino al 2026“, conclude il sindaco Violi.