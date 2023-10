Nuovo collegamento notturno tra Roma e Reggio Calabria, ecco i treni turistici per la ferrovia Jonica

StrettoWeb

“Questa mattina, nel contesto dell’Open Day organizzato da Fondazione FS Italiane al Deposito Officina Rotabili Storici di Milano Centrale, in compagnia di Luigi Francesco Cantamessa Armati , Direttore di Fondazione FS Italiane e Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani, abbiamo visionato le bellissime vetture cuccette tipo UIC-X che dal 2024 percorreranno la Ferrovia Jonica”, è quanto comunica in una nota l’Associazione Ferrovie in Calabria. “La nuova impresa ferroviaria del gruppo FS Italiane, infatti, ha in programma l’istituzione di un collegamento notturno tra Roma Termini e Reggio Calabria Centrale passante per lo Jonio, via Metaponto – Sibari – Crotone – Catanzaro Lido – Locri: il treno sarà composto da vetture cuccette e letto integralmente ristrutturate, con servizio di trasporto di bagagli e collettame in apposita carrozza bagagliaio. Sarà disponibile anche il servizio di ristorazione, che promuoverà i prodotti enogastronomici dei luoghi raggiunti. Il materiale rotabile di FS TTI, è caratterizzato da una inedita ed elegante livrea a due toni di azzurro, che darà spettacolo sui binari affacciati sui nostri mari. Tornerà, in forma moderna ed estremamente confortevole, il fascino del viaggio di altri tempi in treno Espresso, nella privacy delle vetture a scompartimenti, senza limiti di trasporto bagagli anche voluminosi come le biciclette, riportando i treni a lunga percorrenza in quei territori, come la Calabria Jonica, ormai da troppo tempo non serviti”, rimarca la nota dell’associazione.

L’Associazione Ferrovie in Calabria, convenzionata con Fondazione FS Italiane, “non farà mancare il proprio contributo attraverso la promozione di itinerari connessi al viaggio in treno Espresso verso lo Jonio, da acquistare attraverso il nostro portale Railbook: dall’integrazione con Il già esistente Treno della Magna Graecia ed Il Treno del Vino in fase di studio, alla connessione dei Cammini calabresi come il Calabria Coast to Coast di Kalabria Trekking tra Soverato e Pizzo. Dalla Liquirizia di Rossano, al vino di Cirò al bergamotto di Brancaleone, seguendo le orme di Cesare Pavese, passando per tutti i siti archeologici, una nuova pagina di storia è tutta da scrivere per il turismo ferroviario calabrese, con FS Treni Turistici Italiani ed Associazione Ferrovie in Calabria”.