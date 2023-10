Il mistero del coccodrillo a passeggio per strada in Sicilia: se ne sono perse le tracce

StrettoWeb

“Sono stato ufficialmente informato dalla ASP di Casteltermini della presenza di un animale simile a un coccodrillo in c.da Mancuso.

È stata mia premura convocare una riunione con le autorità competenti, per stabilire una cabina di regia, al fine di monitorare costantemente la situazione.

In attesa che l’animale venga catturato e affidato al personale preposto, raccomando a tutti i cittadini di utilizzare la massima cautela ed evitare di recarsi nella zona dove il rettile è stato avvistato. Vi terrò informati tempestivamente“. E’ questo il post pubblicato due giorni fa da Dino Zimbardo, sindaco di San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento.

Il mistero sul coccodrillo a spasso per le strade della Sicilia, dopo due giorni, non è ancora stato risolto. “Una persona ha segnalato all’Asp e la segnalazione è arrivata a me. I Carabinieri mi dicono che è stata avvisata la prefettura. Credo che la persona che abbia avvistato sia abbastanza attendibile, è per altro un cacciatore“. Lo ha dichiarato a LaPresse il sindaco Zimbardo.

“L’uomo ha detto che l’animale in questione è simile a un coccodrillo – prosegue -. Potrebbe essere scappato da qualche famiglia che lo deteneva in maniera illegale. Da come è descritto nella segnalazione potrebbe essere che sia anche un animale simile. Spero che arrivi una seconda segnalazione per cercare di capirne qualcosa in più“, conclude il sindaco.

A distanza di 48 ore dall’avvistamento, però, nessun’altra segnalazione è arrivata e l’animale potrebbe ancora essere a passeggio per le strade.