Cambiamento climatico, arriva la soluzione: cani e gatti vegani per salvare il pianeta

StrettoWeb

Volgiamo salvare il nostro pianeta e combattere i danni del cambiamento climatico? La soluzione arriva direttamente dall’Australia: convertire i nostri amici pelosi alla dieta vegana. Sappiamo bene che la produzione massiccia di carne mediante gli allevamenti intensivi incrementa il famoso “effetto serra”, pertanto si raccomanda un uso pro-capite limitato per evitare ulteriori danni al pianeta. Ma la limitazione del consumo di carni non dovrebbe riguardare solo noi umani, ma anche cani e gatti.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista australiana Plos One, se tutti gli animali domestici passassero ad una dieta vegana allora il cambiamento sarebbe notevole. Il team di ricercatori dell’Università di Griffith hanno anche suggerito quali comportamenti adottare affinché i nostri amici a quattro zampe possano effettuare una “transizione” alimentare senza sconvolgere la loro natura, ovviamente carnivora.

“Lo studio – si legge – dimostra che l’adozione di una dieta vegana ha effetti benefici per l’ambiente non solo nel caso dell’uomo, ma anche se a farlo sono cani e gatti. Per garantire la loro salute, però, è fondamentale che i proprietari utilizzino solamente cibo per animali certificato come nutrizionalmente completo, prodotto da aziende con una buona reputazione e seguendo standard di alto livello”.