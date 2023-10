Cipolla a difesa di Basile: “finalmente Messina è una città proiettata nel futuro”

StrettoWeb

“Altro che disastro! Finalmente Messina è una città proiettata nel futuro. Una città con una sua credibilità e con dei risultati tangibili riconosciuti”. Il consigliere comunale e capogruppo del gruppo consiliare “Basile Sindaco”, Francesco Cipolla respinge al mittente le accuse rivolte all’amministrazione comunale e rilancia “si tratta di polemiche inutili e strumentali”. “Oggi – spiega Cipolla – la città di Messina è una città in ripresa. Una città in cui la continuità amministrativa ha dato fiducia ai cittadini, stabilità ai conti e consequenzialità ai progetti. Una città in divenire proiettata verso la modernità”.

“Chi ci critica per i cantieri ha evidentemente una visione miope – afferma Cipolla – Certo, i cantieri creano disagio, ma sono un “male necessario” per disegnare una mobilità moderna e sostenibile. Chi fa opposizione strumentale si è mai chiesto per esempio da quanto tempo non veniva asfaltato il viale Boccetta o la via La Farina?”.

“Stesso discorso per le partecipate. Chi ci attacca parlando di “carrozzoni” ha la memoria corta. Con le partecipate abbiamo fatto miracoli la giunta De Luca prima e la giunta Basile dopo – prosegue Cipolla – Basti pensare alla Messina Social City. In una sola operazione abbiamo dato organizzazione ad un comparto, risposte concrete ai più fragili e stabilità occupazionale a centinaia di persone. Oggi la Messina social city è un soggetto efficiente che gestisce servizi essenziali per il cittadino, con all’attivo più di 5000 persone raggiunte, oltre 1000 persone in organico e 21 strutture operative sul territorio. Stesso vale per la Patrimonio Spa. Solo nell’ultimo anno la partecipata ha avviato un programma per il monitoraggio e la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia, ha curato la manifestazione di interesse per l’acquisto dell’immobile da destinarsi a secondo palagiustizia. Ha pubblicato i bandi per l’assegnazione di alloggi pubblici. E meno male che era un carrozzone inutile! Chi poi critica Arisme dimentica davvero da dove siamo partiti”.

“In questo primo anno di amministrazione il sindaco Basile e la sua giunta – conclude Cipolla – hanno fatto un grande lavoro, specie per ciò che concerne i conti e la riorganizzazione dei servizi del comune. Certo tutto è perfettibile, ma non accettiamo critiche da chi in anni di inerzia politica aveva condannato questa città all’oblio”.