Cercatore di funghi scomparso in Aspromonte, ricerche in corso | DETTAGLI

StrettoWeb

È in corso una ricerca per un fungaiolo disperso di anni 77, F. A. le sue iniziali, in zona Montalto nel comune di San Luca, nel Parco Nazionale d’Aspromonte. Il Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS Calabria – è stato attivato, nel pomeriggio, dai Carabinieri Forestali della Stazione di San Luca.

Impegnati nelle ricerche i tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del CNSAS Calabria. Ritrovata in zona Montalto l’auto del disperso. Presenti sul posto anche I Carabinieri Forestali di San Luca e i Vigili del Fuoco.

Seguono aggiornamenti