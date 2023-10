Va in cerca di funghi in Aspromonte e si frattura tibia e perone: recuperato dai soccorsi | VIDEO

StrettoWeb

Si infortuna mentre va in cerca di funghi sopra i Piani di Carmelia, a Pietra Cuccuma. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118. Per il recupero dell’uomo sono state impegnate per quasi un’ora una squadra dei pompieri, gli operatori sanitari del 118 di Sant’Eufemia d’Aspromonte e i militari dell’Arma.

L’infortunato si è procurato una frattura scomposta di tibia e perone cadendo mentre andava a funghi. L’ambulanza del 118 ha trasportato il ferito all’ospedale di Polistena dove sono arrivata dopo circa un’ora. I medici lo hanno sottoposto a radiografia apportando tutte le cure del caso.