Cateno De Luca festeggia la condanna: “alla faccia di Barbaro, ora fammi un’altra denuncia”

Il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato, in primo grado, ad 8 mesi di carcere, Cateno De Luca, per diffamazione ai danni dell’ex Procuratore Generale di Messina, Vincenzo Barbaro. La condanna ha comunque soddisfatto il leader di Sud chiama Nord tanto da festeggiare “da Zia Katia, alla faccia dell’ex Procuratore Generale della Repubblica di Messina Vincenzo Barbaro. Ma qui non ho trovato i torroncini che adorava Palamara”, sottolinea ironicamente il sindaco di Taormina.

“Caro Vincenzo mi hai chiesto 100 mila euro ma dovrai accontentarti di una mia condanna ad otto mesi con pena sospesa. Oggi l’esimio professor Carlo Taormina in udienza in un’ora e mezza di arringa ha messo in evidenza quanto sei galantuomo e le tue connivenze politiche. Ora fammi un’altra causa”, conclude De Luca.