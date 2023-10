Cateno De Luca annuncia: “Roberto Benigni sarà a Taormina”

StrettoWeb

“Oggi si è tenuta una riunione decisiva della Commissione Anfiteatro, durante la quale abbiamo affrontato importanti questioni relative all’utilizzo del teatro Antico di Taormina. Siamo al lavoro per trovare un accordo al fine di riconoscere una compartecipazione a tutti i comuni siciliani che ospitano nei beni archeologici manifestazioni organizzate dai privati così come avevamo già chiesto nei mesi scorsi”, è quanto annuncia Cateno De Luca, sindaco di Taormina.

“Nel corso della riunione ho ribadito la posizione del comune di Taormina riguardo alla programmazione nel mese di agosto. Restiamo fermamente convinti che Taormina non possa sostenere il caos che determinati eventi comportano in un periodo dell’anno in cui comunque si registra il tutto esaurito. Tuttavia, stiamo considerando l’opportunità di consentire lo svolgimento di grandi eventi fino a metà luglio e riprendere da primi giorni di settembre”, rimarca De Luca.

“Inoltre, è stato chiarito che i Comuni non dovranno pagare il canone per le 5 serate a mese assegnate per legge così come avevo richiesto. Si tratta di un ulteriore importante vittoria non soltanto per Taormina, ma per tutti i comuni in cui ricadono beni dei parchi archeologici. Desidero ringraziare l’Assessore ai Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato, e il Dirigente Generale per aver accolto la nostra richiesta. Questa è una dimostrazione di come, lavorando insieme, possiamo raggiungere obiettivi importanti per la nostra comunità. Vi lascio anticipando una notizia importante che riguarda la presenza di Roberto Benigni a Taormina nei primi giorni di luglio“, conclude De Luca.