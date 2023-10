Il Catanzaro non si ferma più: 3-0 alla Feralpisalò, terzo successo di fila e 2° posto

StrettoWeb

E chi lo ferma più, questo Catanzaro. La squadra di Vivarini vive un sogno, in questo avvio di campionato, conquistando la terza vittoria di fila e un secondo posto meritatissimo, che al momento significa (anche se è prestissimo) lottare per la Serie A. E pensare che fino a qualche mese fa i giallorossi battagliavano (anzi stravincevano) nei campi della Serie C. Ma oggi, come detto, è arrivato il terzo brindisi consecutivo, contro la Feralpisalò, battuta 3-0 dopo i due successi esterni in casa di Sampdoria e Sudtirol.

Non semplice, il primo tempo, anzi equilibrato e un po’ noioso, con poche occasioni. Nella ripresa, però, intorno all’ora di gioco, l’episodio che sblocca il match e apre gli spazi. Disimpegno errato della difesa lombarda, Vandeputte riceve dal limite, gioca un po’ con le finte di corpo e poi batte il portiere. Nella parte finale, poi, 2 e 3-0 a chiudere i conti. Prima è l’incornata di Biasci (da poco entrato) a regalare il raddoppio, poi è ancora Vandeputte a propiziare il tris con un cross che va in rete a causa di una deviazione di un difensore. E finisce così. Il Catanzaro è lì, in mezzo alle grandi, e continua a stravincere, segnando tantissimo e divertendo. Di seguito risultati e classifica.

Catanzaro-Feralpisalò 3-0, il tabellino

MARCATORI: 6’ st Vandeputte (C); 29’ st Biasci (C), 33’ st Bacchetti (aut) (F).

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Brighenti, Scognamillo, Veroli; Sounas (16’ st Stoppa), Ghion (35’ st Pontisso), Verna, Vandeputte (35’ st Brignola); Iemmello (40’ st Ambrosino), Donnarumma (16’ st Biasci). A disposizione: Sala, Borrelli, Miranda, Krastev, Oliveri, Pompetti, D’Andrea. Allenatore: Vivarini.

FERALPISALO’ (3-5-2): Pizzignacco; Pilati, Ceppitelli, Bacchetti (35’ st Parigini); Felici (35’ st Verzetti), Kourfalidis, Carraro (17’ st Compagnon), Zennaro (17’ st Fiordilino), Bergonzi; Butic (35’ st Sau), La Mantia. A disposizione: Minelli, Volpe, Letizia, Hergheligiu, Pietrelli, Di Molfetta. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Monaldi Assistenti: Affatato – Catallo Quarto ufficiale: Gemelli. Var: La Penna. Ass. Var: Pagnotta.

NOTE – Angoli: tre Catanzaro, tre Feralpisalò. Recupero: 1‘ pt; 3’ st.

Ammoniti: 11’ pt Scognamillo (C), 28’ pt Katseris (C), 37’ pt Carraro (F); 20’ Veroli (C), 43’ st Parigini (F).

Risultati Serie B, 10ª giornata

Bari-Modena 1-1

Cremonese-Sudtirol 0-1

Lecco-Ascoli 0-2

Pisa-Cittadella 2-1

Ternana-Brescia 0-1

Catanzaro-Feralpisalò 3-0

Classifica Serie B

Parma 23 Catanzaro 21 Palermo 19 Venezia 18 Cosenza 14 Como 14 Brescia 13 Sudtirol 13 Cremonese 13 Modena 13 Cittadella 13 Ascoli 12 Pisa 12 Bari 11 Reggiana 8 Ternana 6 Spezia 6 Feralpisalò 5 Sampdoria 4 Lecco 1