Il Catania si rilancia e torna alla vittoria, ci pensa il solito Di Carmine: 1-0 al Taranto, come cambia la classifica

Nei momenti difficili ci pensa lui, il bomber, arrivato proprio per questo: risolvere i grattacapi. E’ bastato un gol di Di Carmine, al Catania, per avere la meglio del Taranto di misura, tornando a vincere e facendolo in casa, dove il successo mancava da tanto. 1-0 al Massimino con una rete al 67′ dell’ex Perugia.

Dopo il punto nelle ultime due, e le voci su mister Tabbiani, gli etnei tornano dunque al successo e si issano a metà classifica, a dieci punti. Così, con questo successo, cambia la classifica. Eccola di seguito.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 21 Benevento 18 Foggia 15 Latina 15 Audace Cerignola 15 Picerno 13 Crotone 13 Avellino 13 Turris 13 Virtus Francavilla 11 Taranto 11 Potenza 11 Catania 11 Casertana 11 Acr Messina 10 Giugliano 9 Sorrento 8 Brindisi 7 Monopoli 7 Monterosi Tuscia 3