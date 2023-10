E’ Catania show! Casertana schiantata 0-4 grazie ai colpi di Chiricò e Di Carmine

StrettoWeb

Grande reazione? Sì, grande reazione. Decisamente. Il Catania dimostra di aver incassato bene il colpo dello stop interno contro il Foggia. Come? Battendo a domicilio la Casertana per 0-4. E’ un autentico show, quello rossoblu in Campania, sotto i colpi dei due “maestri” d’attacco, Chiricò e Di Carmine. Sono loro, con una doppietta a testa, a indirizzare il risultato, in discussione praticamente mai.

La rete che sblocca il match arriva infatti dopo 6 minuti. Ed è una magia. Chiricò controlla la sfera da oltre il centrocampo e tira praticamente subito col sinistro: golazo! Al 25′, poi, il raddoppio di Di Carmine, che chiude la partita a inizio ripresa. C’è poi spazio per un’altra rete di Chiricò al 56′, per lo 0-4 finale. Ininfluente il rosso a Bocic del Catania.