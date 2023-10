Catania-Messina 2-1, il derby siciliano di Coppa Italia Serie C va agli etnei davanti a 10 mila spettatori

StrettoWeb

Oggi in campo, in infrasettimanale, la Serie C, ma per via delle gare di Coppa Italia. Tra queste spicca sicuramente il derby siciliano tra Catania e Messina, grande classica del Sud e dell’isola giocata davanti al solito, bellissimo, Massimino: ben 10 mila spettatori per una sfida del primo turno di Coppa Italia Serie C. Uno spettacolo. Vietata, invece, la trasferta ai tifosi del Messina.

Tornando alla partita, rispettate le aspettative della vigilia: dopo il pari all’intervallo, gli etnei la sbloccano e la chiudono quasi subito all’ora di gioco, con le reti di Bocic e Sarao tra 54′ e 60′. Arriva troppo tardi il gol di Pacciardi (86′), che non basta ai peloritani. Ampio turnover da ambo le parti per gli allenatori Tabbiani e Modica, per le energie spese dai titolari nel weekend – e che hanno portato alle vittorie a Caserta e contro l’Avellino – e in vista delle prossime due sfide. Passaggio del turno per i rossoblu, dunque, che adesso ai sedicesimi di finale se la dovranno vedere con la vincente di Picerno-Taranto.